CARREFOUR : cède le contrôle de ses activités en Chine

Carrefour a signé un accord de cession portant sur 80% de Carrefour Chine au groupe chinois Suning.com. Cette opération en numéraire valorise Carrefour Chine sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,4 milliard d'euros. Présent en Chine depuis 1995, Carrefour Chine opère un réseau de 210 hypermarchés et 24 magasins de proximité et a généré en 2018 un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros (28,5 milliards de RMB) et un Ebitda de 66 millions d'euros (516 millions de RMB).Suning.com est un leader de la distribution en Chine qui opère un réseau de plus de 8 881 magasins dans plus de 700 villes ainsi que la 3ème plateforme de e-commerce B2C du pays. La forte complémentarité entre les activités de Carrefour Chine et de Suning.com permettra d'accélérer le développement de Carrefour Chine, assure le groupe français.Ce dernier conserve 20% du nouvel ensemble et 2 sièges sur 7 au conseil de surveillance de Carrefour Chine.La réalisation de l'opération est soumise à l'autorisation des autorités de la concurrence en Chine et à d'autres conditions de réalisation usuelles. Elle devrait être effective d'ici la fin de l'année 2019.