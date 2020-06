CARREFOUR : en hausse mais reléguée à l'une des dernières place du CAC 40

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carrefour (+0,22% à 13,95 euros) est reléguée à l'une des dernières places de l'indice phare parisien. Le titre du grand distributeur, qui avait bien résisté durant la période de confinement, sous-performe le marché à la faveur de l'appétit des investisseurs pour des valeurs qui ont davantage souffert en Bourse suite à la crise sanitaire de Covid-19. Dans ce contexte les preneurs de risques n'ont guère prêté attention à l'annonce du groupe de son acquisition de 224 magasins de proximité à Taïwan.Le grand distributeur a ainsi conclu un accord avec Dairy Farm pour acquérir Wellcome Taiwan, consolidant ainsi sa position de principal distributeur alimentaire multi-format sur ce marché. La transaction porte sur 224 magasins de proximité dans des emplacements de qualité (199 Wellcome - surface moyenne de 420 mètres carrés - et 25 Jasons - surface moyenne de 820 métres), ainsi qu'un entrepôt (incluant la propriété des murs et du terrain). La valeur d'entreprise de l'opération est de 97 millions d'euros. Wellcome Taiwan a réalisé un chiffre d'affaires hors taxe d'environ 390 millions d'euros en 2019.Carrefour souligne que cette acquisition, réalisée dans des conditions attractives, lui permet d'accélérer son développement à Taïwan dans le format de proximité, en forte croissance. La société deviendra ainsi le numéro 2 local sur ce format.Jefferies note, pour sa part, que cet achat représente une étape positive dans la projection multicanal de la société. Le boker ajoute que si il s'agit d'une transaction modeste celle-ci est utile au groupe avec l'acquisition d'une entité ayant réalisé un chiffre d'affaires de 390 millions durant l'exercice 2019.L'analyste réitère sa recommandation d'Achat ainsi que son objectif de cours de 16 euros sur le titre.Le groupe français opère actuellement 137 magasins à Taïwan, dont 69 magasins de proximité sous enseigne Market. L'entreprise y a réalisé un chiffre d'affaires de 1,968 milliard d'euros, un Ebitda de 209 millions d'euros et un résultat opérationnel courant de 83 millions d'euros en 2019.Carrefour indique qu'elle prévoit de convertir les magasins Wellcome sous enseigne Market au cours des 12 mois suivant la réalisation de l'opération, puis de convertir les magasins Jasons sous une enseigne Carrefour premium. Les magasins convertis bénéficieront de la politique commerciale et des conditions d'achat de Carrefour. Le groupe prévoit ainsi d'améliorer la densité commerciale et d'optimiser la structure de coûts.Par ailleurs, Wellcome apportera son expertise reconnue dans le frais et contribuera au développement du e-commerce alimentaire, chacun des magasins devenant un nouveau point de retrait de commandes e-commerce.La transaction est soumise aux conditions usuelles et la finalisation est attendue d'ici fin 2020.