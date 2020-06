CARREFOUR : et GOOGLE lancent un service de course à la voix en France

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALPHABET INC. 1.67% 1440.64 6.07% CARREFOUR 2.70% 14.225 -7.16%

Carrefour et Google ont annoncé le lancement, ce mardi, en France, d'une nouvelle expérience e-commerce de courses alimentaires à la voix. Le grand distributeur souligne qu'il devient ainsi le premier distributeur au monde à mettre à la disposition de ses clients le nouveau service de courses à la voix intégré de l’Assistant Google, disponible sur les smartphones ainsi que sur les enceintes vocales et écrans connectés compatibles.Carrefour précise que ce service combine plusieurs avancées technologiques pour simplifier et personnaliser l'expérience d'achat alimentaire, dans un cadre protecteur des données personnelles des utilisateurs.