CARREFOUR : et Loué signent un partenariat pour mettre fin à l'élimination des poussins mâles

Carrefour et Loué (LDC) ont annoncé dans un communiqué être partenaire pour produire et vendre des œufs de poules issues d’une technique spectrophotométrique de sexage in ovo. Ce qui permettra d'éviter l'abattage de poussins mâles. Le distributeur s’engage à déployer cette détermination du sexe dans l'oeuf sur l’ensemble des œufs à marque Carrefour, dès qu’une solution industrialisée et concertée sera identifiée.Depuis décembre 2019, pour la 1ère fois en France, une technique de sexage par spectrophotomètre (par l'analyse des couleurs) est utilisée pour sélectionner in ovo les futures poules pondeuses de la Filière Qualité Carrefour. Cette technologie permet de sélectionner les poules pondeuses avant leur éclosion et ainsi éviter d'avoir recours à l'élimination des poussins mâles.Ce projet est réalisé en partenariat avec les Fermiers de Loué, partenaires historiques de la Filière Qualité Carrefour, et le groupe AAT, spécialiste mondial des technologies en sexage in ovo. Au 1er mai, 30 000 poules auront bénéficié de cette technologie, pour à terme une production annuelle de 7 millions d'œufs.