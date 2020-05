Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carrefour a annoncé l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires, qui s'est tenue ce vendredi 29 mai sous la présidence de son président-directeur général, Alexandre Bompard, a approuvé toutes les résolutions proposées, et notamment le renouvellement des mandats de Marie-Laure Sauty de Chalon et Alexandre Arnault en qualité d'administrateurs, pour une durée de trois ans.