CARREFOUR : l'Assemblée générale approuve l'ensemble des résolutions proposées

L’Assemblée générale de Carrefour a approuvé toutes les résolutions proposées, notamment la ratification des cooptations de Claudia Almeida e Silva et Alexandre Arnault en qualité d’administrateurs ; le renouvellement des mandats d’administrateurs de Thierry Breton, Flavia Buarque de Almeida, Abilio Diniz et Charles Edelstenne, pour une durée de trois ans ; et la nouvelle composition du Conseil d’administration et des comités spécialisés.