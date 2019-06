CARREFOUR : l'Assemblée générale approuve le dividende de 0,46 euro par action

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'Assemblée Générale de Carrefour a approuvé le dividende proposé au titre de l’exercice 2018 d’un montant de 0,46 euro par action et a décidé de proposer aux actionnaires une option de paiement du dividende en actions. Le prix d’émission de ces actions ordinaires nouvelles qui seront remises en paiement du dividende est fixé à 14,78 euros.Ce prix correspond à 90% de la moyenne des premiers cours cotés sur le marché réglementé d'Euronext Paris lors des 20 séances de bourse précédant le jour de l'Assemblée Générale diminuée du montant net du dividende et arrondi au centime d'euro immédiatement supérieur.Les actionnaires pourront opter pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions ordinaires nouvelles entre le 24 juin 2019 et le 5 juillet 2019 inclus en faisant la demande auprès de leurs établissements teneurs de comptes. Pour les actionnaires qui n'auront pas exercé leur option d'ici le 5 juillet 2019, le dividende sera payé uniquement en numéraire.