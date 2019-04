CARREFOUR : l'inquiétude concernant le premier trimestre règne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carrefour broie du noir. Le distributeur est pénalisé par des propos pessimistes concernant son premier trimestre 2019, dont les résultats sont attendus le 24 avril prochain. Des propos qui font échos à une étude publiée par Kantar Wordlplanel, selon laquelle, Carrefour a perdu des parts de marché en France sur la période. Les investisseurs sanctionnent alors le titre, qui recule de 1,13% à 16,20 euros et signe l’une des plus fortes baisses du CAC 40." Bien que l'inflation des prix se soit accélérée sur certaines catégories de produits, le groupe a continué à perdre des parts de marché au cours de la période, selon Kantar Worldpanel ", a commenté Barclays." Au total, nous prévoyons une baisse de -1,5% du chiffre d'affaires hors calendrier carburant/exercice dans les hypermarchés et une hausse de +1,3% dans les supermarchés, globalement en ligne avec les tendances du 4ème trimestre ", a ajouté le broker.Pourtant, la consommation se maintient en France. Selon Deutsche Bank, Kantar a indiqué que la consommation alimentaire française s'est légèrement améliorée, passant de +0,9% au cours de la période précédente à +1,2% sur la période du 18 février au 17 mars." Leclerc et Lidl ont de nouveau réalisé des performances particulièrement fortes, tandis que Casino et Carrefour ont été plus faibles ", a commenté Deutsche Bank.Mais les préoccupations concernant le premier trimestre ne s'arrêtent pas à la France.Selon Barclays, la performance de Carrefour devrait rester faible dans le reste de l'Europe. Concernant les marchés émergents, les performances devraient être mitigées." Bien que nous soyons convaincus que Carrefour met en œuvre une stratégie sensée, la visibilité sur le rythme d'amélioration de ses performances en termes de chiffre d'affaires est encore limitée ", a ajouté Barclays.