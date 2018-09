CARREFOUR : lance une première campagne institutionnelle

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Après la nomination de son comité d’orientation alimentaire la semaine dernière, Carrefour a lancé hier sa première campagne publicitaire supportant son engagement pour la transformation alimentaire : "Act for food". Cette campagne multicanaux prend place au niveau mondial, même si la France doit avoir le leadership dans l’action menée par Carrefour en faveur du « mieux consommer ». Ce faisant Carrefour vise à affirmer une image différenciée où le prix ne serait plus l’arme absolue dans les prescriptions des consommateurs.Alors que Carrefour présente ses résultats semestriels 2018, le management défend l'idée suivant laquelle la nouvelle loi Alimentation devrait conduire à une inflation généralisée des prix dans la Grande Distribution en France. Inflation qui d'une certaine manière devrait soulager les pressions sur les marges, justifiant un changement de leadership dans le positionnement de l'enseigne via la transition alimentaire.