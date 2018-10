CARREFOUR : les ventes trimestrielles aiguisent l'appétit des investisseurs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carrefour (+8,99% à 16,985 euros) signe la meilleure performance du CAC 40 à la suite de la publication de son chiffre d'affaires trimestriel. Le géant de la distribution a réalisé un chiffre d'affaires de 21,087 milliards d'euros, en baisse de 2,7%. Les investisseurs tablaient sur 21,16 milliards selon le consensus. En revanche, le principal indicateur de la santé du secteur, la croissance des ventes à magasins comparables, a atteint 2,1% après + 0,9% au deuxième trimestre.Carrefour a salué une plus forte dynamique en France, soutenue par une meilleure performance commerciale dans tous les formats et un marché plus porteur. Le groupe a également évoqué une forte accélération au Brésil, portée par une performance commerciale renforcée et un retour à une légère inflation alimentaire ; la croissance totale bénéficie de l'expansion rapide d'Atacadão.Enfin, le e-commerce alimentaire affiche une santé éclatante : ses ventes ont bondi de plus de 30%.Fort de ces chiffres, le groupe a confirmé tous ses objectifs et notamment : un plan d'économies de 2 milliards d'euros en année pleine à horizon 2020, la cession de 500 millions d'euros d'actifs immobiliers non stratégiques d'ici 2020, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires e-commerce alimentaire en 2022 et 5 milliards de chiffre d'affaires en produits bio en 2022.Les analystes ont été rassurés par cette publication. UBS maintient son opinion d'Achat, ainsi que son objectif de cours de 22 euros. La dynamique de Carrefour et la baisse des prévisions d'investissements rendent le broker confiant dans le redressement du groupe.Oddo BHF reste également à l'Achat assortie d'un objectif de cours de 20 euros. L'amélioration séquentielle en France et au Brésil, supérieure aux attentes du broker, conforte selon lui la "recovery" du géant de la distribution.Ce soutien reste toutefois parsemé de prudence, comme pour Barclays qui maintient sa recommandation Neutre, et relève son objectif de cours de 15,60 à 16,30 euros. Le broker estime que la stratégie mise en place par le géant de la distribution est sur la bonne voie (réduction des coûts, accélération de la stratégie online, partenariats stratégiques, etc.), tout en ajoutant "Il est toujours difficile de savoir si cette performance a été tirée principalement par un environnement de consommation plus dynamique en juillet et août ou par les initiatives commerciales de Carrefour ".