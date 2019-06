CARREFOUR : réalise une opération de crédit avec composante RSE pour 3,9 milliards d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carrefour a amendé et étendu avec succès deux facilités de crédit pour un montant total de 3,9 milliards d’euros en y intégrant une composante Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) innovante, réalisant ainsi la première opération de crédit bancaire avec composante RSE dans le secteur de la distribution européenne. La première facilité de crédit a été finalisée auprès d’un syndicat de 8 banques pour un montant total de 1,4 milliards d’euros. La seconde facilité a été négociée auprès d’un syndicat de 21 banques pour un montant total de 2,5 milliards d’euros.Ces deux facilités arriveront à échéance en juin 2024, et chacune d'entre elles pourra être prolongée deux fois d'un an à la demande de Carrefour.Ces deux opérations s'inscrivent dans la stratégie de sécurisation des financements à long terme de Carrefour, étendant la maturité moyenne de ces facilités de 3,1 années à 5 années.