CARREFOUR : résiste en France au quatrième trimestre, malgré les "Gilets Jaunes"

Au titre de son quatrième trimestre 2018, les ventes de Carrefour ont reculé de 2,3% à 22,6 milliards d’euros en données publiées. A magasins comparables, la croissance est ressortie à 1,9%. La solide hausse en Amérique Latine a permis de compensés le recul en Europe. En France, les ventes sont stables (-0,1% en comparable), malgré le mouvement des « Gilets Jaunes ». Ainsi, le résultat opérationnel courant 2018 est attendu à environ 1,930 milliard, soit une hausse de 4% à changes constants." Les solides performances du quatrième trimestre confirment la dynamique de l'année. Depuis le lancement du plan Carrefour 2022 il y a un an, nous avons engagé un mouvement de transformation sans égal de notre groupe ", a déclaré Alexandre Bompard, Président Directeur-Général.Dans le sillage de cette publication, le groupe confirme ses prévisions pour 2020 et 2022.