CARREFOUR : résiste face "Gilets Jaunes", et flambe

Carrefour bondit de 7,47% à 17,50 euros en Bourse et signe la plus forte hausse du CAC 40, les investisseurs saluant la résistance du distributeur en France, face au mouvement des « Gilets Jaunes ». Avec 247 hypermarchés, le groupe a été confronté aux blocages au quatrième trimestre, mais les petits formats ont compensé le manque à gagner. Ainsi, les ventes en France ont reculé de seulement 0,1% en comparable. Par ailleurs, les performances en Amérique Latine (+12,9% en comparable) ont permis de compenser le repli en Europe (-1,7% en comparable).Ainsi sur l'ensemble des zones, les ventes consolidées se sont établies à 22,6 milliards d'euros, en repli de 2,3% en données publiées, mais +2% en organique et +1,9% à magasins comparables."Les solides performances du quatrième trimestre confirment la dynamique de l'année 2018", s'est félicité Alexandre Bompard, Président Directeur-Général.Dans un contexte marqué par les "Gilets Jaunes", le groupe a tenu à rassurer sur ses résultats 2018, qui seront publiés le 28 février prochain. Ainsi, Carrefour anticipe un résultat opérationnel courant 2018 d'environ 1,930 milliard, soit une hausse de 4% à changes constants."Une surprise notable car le mouvement des Gilets Jaunes a vraisemblablement pesé sur l'opérationnel en France", a commenté Oddo BHF, qui anticipait un résultat opérationnel courant de 1,840 milliards.Par ailleurs, le groupe n'a pas communiqué sur l'impact du mouvement sur son activité. Le bureau d'analyses, qui reste à l'Achat assortie d'un objectif de cours de 20 euros, estime ce dernier à -95 millions d'euros sur le chiffre d'affaires, soit -0,9% sur les ventes au quatrième trimestre."Nous estimons que la bonne surprise est à chercher du côté du Brésil", qui ce trimestre, affiche une hausse de 6,2% en comparable.Par ailleurs, "la gestion des coûts plus optimale qu'escompté au niveau du groupe dont la France", impact positivement Carrefour précise le broker. Selon lui, "le début de la recovery semble en route".Une recovery en route qui semble être incarné par le nouveau plan stratégique mise en place par Alexandre Bompard."Depuis le lancement du plan Carrefour 2022 il y a un an, nous avons engagé un mouvement de transformation sans égal de notre groupe. En 2018, nous avons revu et simplifié nos organisations, amélioré notre efficience, conclu des partenariats majeurs et mis en place notre nouveau modèle de croissance", a résumé Alexandre Bompard.