CARREFOUR : signe un exercice 2019 encourageant

Carrefour a réalisé en 2019 un résultat net ajusté, part du groupe, en hausse de 13% à 905 millions d'euros, soutenu notamment par la France et l'Amérique latine, Brésil en tête. Surtout, le résultat opérationnel courant a grimpé de 7,4% à changes constants pour s'établir à 2,08 milliards, faisant ressortir une marge opérationnelle courante de 2,9%, contre 2,7% en 2018. Le chiffre d'affaires a progressé, lui, de 3,1% en comparable à 80,735 milliards. Les ventes ont accéléré par rapport à la hausse de 1,8% enregistrée en 2018.Carrefour a par ailleurs amélioré de 17% son cash-flow libre hors éléments exceptionnels à 1,301 milliard et réduit de près d'un milliard sa dette financière nette qui ressort fin décembre à 2,6 milliards.Fort des premiers succès de son plan, Carrefour a relevé son objectif d'économies sur 3 ans de 2,6 à 2,8 milliards en année pleine à fin 2020.Le groupe s'est fixé à un nouvel objectif de 300 millions de cessions additionnelles d'actifs immobiliers non stratégiques à horizon 2022.Il a par ailleurs confirmé de l'ensemble des autres objectifs et maintenu son dividende stable à 0,46 euro par action.