CARREFOUR : va vendre en ligne des produits en Afrique via la plateforme Jumia

Carrefour annonce un partenariat entre deux de ses partenaires internationaux, Majid Al Futtaim et CFAO Retail, et Jumia, spécialiste du e-commerce sur le continent africain. Ce partenariat permettra de commercialiser leurs gammes de produits via la Market Place Jumia dans quatre pays africains : le Cameroun, la Côte d'ivoire, le Sénégal et le Kenya."Grâce à ce nouveau partenariat, Carrefour renforce sa présence sur le continent africain, qui connaît un développement très rapide du e-commerce" peut-on lire dans un communiqué.Le distributeur est présent en Afrique en franchise dans 7 pays avec des partenaires locaux dans 227 magasins.