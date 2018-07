CARREFOUR : voit ses parts de marché repartir (enfin) à la hausse

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CARREFOUR 0.59% 13.73 -23.89% CASINO GUICHARD-PERRACHON -0.31% 35.38 -30.02%

0 0

Carrefour a été l’enseigne la plus dynamique en termes de gain de part de marché sur la période allant du 11 juin au 8 juillet, selon l’étude Référenseigne de Kantar Worldpanel. Le distributeur a gagné 0,2 point de part de marché, à 20,9%, mettant fin à un long cycle de repli. Cette bonne dynamique a été portée par les formats proximité et Internet, précise Kantar Worldpanel. L’autre enseigne cotée, Casino, a vu ses hypermarchés Géant croitre de 0,2 point également et ses supermarchés gagner 0,1 point de part de marché.Enfin, Intermarché se stabilise, Lidl gagne encore 0,1 point et Leclerc voit sa part de marché baisser sur la période.Dans l'ensemble, note Kantar Worldpanel, les dépenses des ménages français sont restés sur une faible dynamique entre le 11 juin et le 8 juillet. "En résulte une évolution depuis le début de l'année qui suit le même rythme et plafonne à seulement 0,5%. Dans ce contexte, le circuit Online progresse de 0,4 point à 6,3% de part de marché. La proximité gagne 0,1 point de part de marché. A l'inverse, Hypermarchés et Supermarchés sont en repli respectivement de -0,3 point et -0,2 point", détaille Kantar Worldpanel.