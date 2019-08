CORR : Carrefour va tester en septembre son enseigne Supeco en France

(Dans la dépêche publiée à 10h51, la description de Supeco au quatrième paragraphe était erronée. Bien noter que Carrefour présente la version française de Supeco comme du "soft discount")

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Carrefour va tester en France en septembre son enseigne Supeco, a indiqué le groupe de grande distribution à l'agence Agefi-Dow Jones, confirmant des informations précédemment publiées par Le Monde et le spécialiste du secteur Olivier Dauvers sur son site.

Supeco est une chaîne discount créée en Espagne en 2012, ouverte à la fois aux professionnels et aux particuliers, et présente dans plusieurs pays européens. Carrefour explique que ce concept va être adapté en France et se situera à mi-chemin entre supermarché traditionnel et "cash and carry", soit la vente en gros réservée aux professionnels.

Deux magasins tests ouvriront dans le nord de la France, à Valenciennes et Onnaing, les 4 et 25 septembre respectivement. Carrefour se réservera l'opportunité d'adapter le concept en fonction des retours clients qui seront reçus.

Le groupe présente la version française de Supeco comme du "soft discount", plus haut de gamme que le hard discount, avec, outre un coin "bonnes affaires", une offre étoffée de fruits et légumes et le recours à des prestataires pour la boucherie et la boulangerie. En outre, Supeco France offrira certains services innovants, comme la possibilité pour les clients d'échanger avec la direction du magasin via un fil WhatsApp dédié.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO - ACD

Agefi-Dow Jones The financial newswire