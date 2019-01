Carrefour : 2018 Chiffre d'affaires au 4ème trimestre

Solide croissance du chiffre d'affaires au 4ème trimestre 2018

Chiffre d'affaires Groupe en hausse de +1,9% en comparable vs. +1,1% sur les 9 premiers mois de l'année

Croissance de plus de 30% du chiffre d'affaires e-commerce alimentaire

Forte accélération au Brésil (+6,2% en comparable), portée par une amélioration de la performance commerciale, l'expansion (+10,7% de croissance en organique(1)) et l'inflation alimentaire

Chiffre d'affaires stable en France (-0,1% en comparable), malgré l'impact du mouvement des « gilets jaunes »

Résultat opérationnel courant(2) (ROC) 2018 attendu à environ 1 930 M€, soit une hausse d'environ 85 M€ à changes constants (+4%) par rapport au ROC publié 2017

Plan de transformation Carrefour 2022 : une puissante dynamique de transformation a été engagée en 2018

Actions concrètes pour devenir le leader de la transition alimentaire pour tous

Construction d'un modèle de croissance : refonte accélérée de la proposition commerciale en magasins soutenue par des partenariats, déploiement rapide de l'offre omnicanale et expansion dans les formats de croissance

Culture d'efficience opérationnelle et de discipline financière : transformation en profondeur des organisations, alliances à l'achat, dynamique d'industrialisation des process et d'optimisation des coûts, sélectivité et productivité accrues des investissements

Alexandre Bompard, Président Directeur-Général, a déclaré :« Les solides performances du quatrième trimestre confirment la dynamique de l'année 2018. Depuis le lancement du plan Carrefour 2022 il y a un an, nous avons engagé un mouvement de transformation sans égal de notre Groupe. En 2018, nous avons revu et simplifié nos organisations, amélioré notre efficience, conclu des partenariats majeurs et mis en place notre nouveau modèle de croissance. Cette année a également permis le déploiement de notre nouvelle ambition en faveur de la transition alimentaire, portée par notre programme mondial Act For Food. Par l'ensemble de ses engagements et initiatives concrètes, Carrefour s'impose désormais comme le leader du bien-manger. Je salue le travail de toutes les équipes qui se sont engagées pour transformer notre groupe et le placer sur le chemin de la réussite.»

Notes : (1) hors essence et calendaire et à changes constants ; (2) données estimées non-auditées, pre-IAS 29 ;