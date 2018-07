Carrefour : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carrefour a enregistré au premier semestre une perte nette, part du groupe, de 861 millions d’euros contre un bénéfice net de 78 millions d’euros, un an plus tôt. Il intègre cette année un résultat net des activités abandonnées de -229 millions d’euros, qui comprend principalement le résultat net des 273 magasins ex DIA, dont la sortie du périmètre est en cours et sera achevée fin juillet. Le distributeur a aussi fait état d’une charge d’impôt sur le résultat de 179 millions, en hausse de 90 millions, essentiellement du fait de l’activation d’impôts différés en 2017.Le résultat opérationnel courant du distributeur s'est élevé à 597 millions d'euros, en repli de 3,8%. Il a cependant progressé de 5,8% à taux de changes constants. Il est supérieur au consensus Inquiry Financial s'élevant à 523 millions compilé pour Reuters. L'effet de change est négatif sur le ROC du semestre à hauteur de 60 millions d'euros compte tenu notamment de la baisse du réal brésilien. La marge opérationnelle est stable, à 1,6%.Le chiffre d'affaires a enregistré une croissance de 0,7% en données comparables, le deuxième trimestre marquant une accélération par rapport au premier, +0,9% après +0,4%. " Cette tendance s'observe notamment en Amérique latine et en Europe du nord ", a précisé le distributeur. Il a atteint 43,05 milliards, en repli de 3% en données brutes.Carrefour va poursuivre la dynamique de réduction des coûts au second semestre avec notamment les premiers gains liés à la mise en oeuvre des mesures de réorganisation, dont le plan de départ volontaire des sièges en France. 520 millions de baisse d'économies ont été réalisés au premier semestre 2018. Les coûts relatifs aux mesures de transformation organisationnelle qui ont été comptabilisés sur le premier semestre 2018, devraient être décaissés principalement sur le second semestre 2018 et un reliquat début 2019.Le groupe ambitionne la signature de la cession d'environ 100 millions d'euros d'actifs immobiliers non stratégiques en 2018 avec une cession effective en 2019 compte tenu des délais de procédure.Carrefour a enfin confirmé tous les objectifs fixés en début d'année, notamment : 5 Md€ de chiffre d'affaires e-commerce alimentaire en 2022; 5 Md€ de hiffre d'affaires en produits bio en 2022; un plan d'économies de 2 Md€ en année pleine à horizon 2020, la cession de 500 M€ d'actifs immobiliers non stratégiques d'ici 2020 et une enveloppe d'investissements de 2 Md€ en 2018