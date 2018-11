Carrefour : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carrefour annonce la nomination d’Amélie Oudéa-Castéra comme Directrice Exécutive E-Commerce, Data et Transformation Digitale de Carrefour à compter du 19 novembre 2018. A ce titre, elle siègera au Comité exécutif du groupe. Amélie Oudéa-Castéra aura notamment la responsabilité d’accélérer le développement de Carrefour sur le e-commerce et de poursuivre la transformation digitale entamée depuis un an.