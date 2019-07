Carrefour : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carrefour et Glovo annoncent la signature d’un partenariat dans quatre pays, avec une exclusivité en France. Les trois autres pays sont l'Espagne, l'Italie et l'Argentine. Cette collaboration permet de proposer aux clients urbains un service de livraison en 30 minutes, 7j/7, depuis la plateforme Glovo. Ce partenariat, qui vient en complément du service de livraison express disponible sur l’application mobile de Carrefour en France, marque une nouvelle étape dans l’ambition du distributeur de développer un modèle omnicanal de référence et de devenir le leader de l’e-commerce alimentaire.Il permet aussi à Glovo de développer son offre de produits et de renforcer sa présence géographique.Créée en 2015, la start-up espagnole Glovo est l'un des spécialistes mondiaux de la livraison à la demande. Elle permet aux particuliers de se faire livrer une multitude de produits : repas, courses, produits pharmaceutiques, cadeaux, etc. en moins d'une heure grâce à ses livreurs. La start-up est présente dans 26 pays et plus de 186 villes.Ce partenariat a été conçu pour proposer aux consommateurs une solution de dépannage ou de complément pour les courses alimentaires en ligne.Ce partenariat va être déployé dans quatre pays - la France, l'Espagne, l'Italie et l'Argentine - et deviendra opérationnel début octobre au plus tard. Les premières villes à lancer ce service seront Paris pour la France, Séville et Valence pour l‘Espagne, Milan et Rome pour l'Italie et Buenos Aires pour l'Argentine. D'autres villes suivront dans les prochaines vagues de déploiement.