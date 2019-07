Carrefour : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au premier semestre 2019, Carrefour a affiché un résultat net ajusté part du groupe de 179 millions d’euros contre 135 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant ressort à 618 millions contre 602 millions. Pour sa part le chiffre d’affaires atteint 38,79 milliards, en croissance de 3,5% en comparable. «Carrefour affiche une performance en nette amélioration, les résultats semestriels sont en croissance. Cette forte dynamique s’accompagne d’une intensification de notre plan de transformation », a déclaré Alexandre Bompard, Président Directeur-Général.Dans ce contexte, le groupe a confirmé ses objectifs du plan Carrefour 2022.Ainsi, le distributeur anticipe toujours un plan d'économies de 2,8 milliards en année pleine à horizon 2020, 5 milliards de chiffre d'affaires e-commerce alimentaire en 2022, 5 milliards de chiffre d'affaires en produits bio en 2022, ainsi que la cession de 500 millions d'euros d'actifs immobiliers non stratégiques d'ici 2020 ?.