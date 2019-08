Carrefour : "Bien faire ce qui est nécessaire ne suffit pas toujours"

"Bien faire ce qui est nécessaire ne suffit pas toujours". Bruno Monteyne, l'analyste qui suit le secteur de la grande distribution chez Bernstein, est passé négatif ce matin sur Carrefour en réduisant de 18 à 15,50 EUR son objectif de cours. "Même si Carrefour a pris des bonnes décisions, n'oubliez pas qu'il opère sur le marché le plus compliqué d'Europe et qu'il a hérité de l'ancienne direction un mauvais assemblage de formats, un mauvais positionnement prix et de mauvaises habitudes", explique Monteyne à l'appui de sa démonstration. Nous y reviendrons plus bas.Ce qui gêne l'analyste, c'est la dynamique actuelle qui reste anémique non seulement sur le marché français, mais aussi dans le voisinage : Italie, Espagne et Belgique sont logées à la même enseigne. Et ce qui l'inquiète aussi, c'est qu'en dépit des nombreuses initiatives réussies pour réduire les coûts, l'impact sur les marges est très faible. En d'autres termes, le durcissement des conditions de marché a consommé les améliorations réalisées par le groupe. Dans un tel contexte, l'objectif de remontée des marges en France paraît compliqué à atteindre. "Pour qu'un redressement majeur des marges se produise, la seule possibilité serait une performance supérieure à celle du marché grâce aux consommateurs, mais rien ne préfigure une telle tendance", estime Bruno Monteyne. Et comme le dossier lui semble le mieux valorisé en Europe à l'heure actuelle, il passe désormais son chemin.