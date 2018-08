Carrefour : Création d'une Chaire Alimentation et Nutrition

L'Université CEU San Pablo et Carrefour s'associent et créent la « Chaire Carrefour pour l'Alimentation et la Nutrition », dont la mission est la fourniture d'informations scientifiques sur les tendances des consommateurs en matière d'alimentation, ainsi que leur adéquation avec les recommandations actuelles en faveur d'un modèle alimentaire sain.

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la mission de Carrefour, être le leader de la transition alimentaire pour tous, et permettra de promouvoir des projets de recherche dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition. L'objectif est d'identifier à la fois des tendances dans les habitudes des consommateurs et des moyens de promotion d'une alimentation plus saine.

Le président de l'université, Antonio Calvo, et le Directeur commercial Alimentation de Carrefour Espagne, Jorge Ybarra, ont officiellement signé cet accord de collaboration en compagnie du professeur de Nutrition et de Bromatologie de l'Université CEU San Pablo, Gregorio Varela Moreiras, et du Directeur des Ressources humaines et des Relations extérieures de Carrefour Espagne, Arturo Molinero.

La mise en place de la Chaire permettra de promouvoir des projets de recherche dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition, afin d'identifier à la fois des tendances dans les habitudes des consommateurs et des moyens de promotion d'une alimentation plus saine. Elle deviendra en outre un forum d'échanges pour les professionnels dont l'activité scientifique et professionnelle porte sur ce domaine de recherche. La chaire permettra également l'organisation d'activités de formation, de journées scientifiques, de cours, de séminaires ou de réunions d'experts, ainsi que la publication de documents ou de travaux de recherche relatifs à l'alimentation et la nutrition.

L'objectif principal de la stratégie de Carrefour est de devenir l'enseigne de distribution de référence en matière de transition alimentaire. Omnicanal, multi-formats et multi-local, Carrefour gère en Espagne 204 hypermarchés, 116 supermarchés Carrefour Market, 670 supermarchés Carrefour Express, trois magasins BIO et 20 magasins Supeco, sans oublier la vente en ligne.