Carrefour : Décès de Joël Robuchon, Carrefour exprime ses plus vives condoléances

C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la disparition de Joël Robuchon et que nous présentons à sa famille et ses proches toutes nos condoléances.

Joël Robuchon travaillait à nos côtés depuis plus de 20 ans et avait participé avec nos équipes et nos PME partenaires à la création de la marque Reflets de France en 1996 et à son développement en France et à l'international.

Carrefour tient à redire le privilège qu'a été cette collaboration de longue date avec Joël Robuchon, qui nous a permis de faire découvrir au plus grand nombre le patrimoine culinaire français et de mettre en lumière les recettes de nos terroirs.

Guidé par l'amour du terroir et la passion de la table, en quête de goût, de simplicité et d'authenticité, Joël Robuchon restera un pilier du patrimoine culinaire français.