Carrefour : Découvrez la Bio Expérience, le nouvel espace de l’hypermarché de Chambourcy

L'hypermarché de Chambourcy a dévoilé le lundi 9 juillet un nouvel espace entièrement dédié aux produits biologiques pour faire vivre à nos clients la « Bio Expérience ».

Grâce à la Bio Expérience, Carrefour souhaite rendre le bio accessible pour tous et accompagner nos clients dans l'adoption d'un mode de consommation plus sain, local et responsable. Installée sur 550m2, la Bio Expérience propose ainsi à nos clients 6 espaces consacrés aux produits biologiques : un vrac renforcé avec de l'épicerie, des céréales, des huiles et des produits d'entretien ménager comme la lessive ou le savon ; une offre locale accentuée ; des fruits et légumes de saison en vrac ; un rayon de produits non alimentaire dédié à la cuisine et au jardinage ; un espace de produits bio frais et traditionnel en libre service ainsi qu'un volet d'animations pédagogiques et thématiques.

L'espace de la Bio Expérience bénéficie d'une identité visuelle reconnaissable qui valorise les produits locaux et de saison proposés en rayon, mais aussi notre marque Carrefour Bio et nos produits Filière Qualité Carrefour. Avec ce dispositif qui offre plus de 3 800 références, notre ambition est de s'imposer comme le leader de la démocratisation du bio en France.