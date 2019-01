Carrefour : Décryptage AOF du palmarès du CAC 40 à la mi-séance - Vendredi 18 janvier 2019 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+4,15% à 16,69 euros)Le grand distributeur bondit dans le sillage de Casino. Le groupe de Saint Étienne flambe de plus de 6,5% après avoir publié des chiffres d'activité rassurants pour le quatrième trimestre, dans un contexte économique marqué par le mouvement des " Gilets Jaunes ". Ainsi, le distributeur a affiché un chiffre d'affaires global de 9,9 milliards d'euros, en croissance de 5,1% en organique et de +3,6% en comparable. En France, les ventes sont en hausse de 1,4% au total, de +0,2% en organique et de +0,5% en comparables. Casino estime l'impact des " Gilets Jaunes " à -50 millions, soit 1% du chiffre d'affaires français. Celui-ci ressort à 4,919 milliards.