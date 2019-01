Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CARREFOUR (+1,75% à 15,99 euros)Le distributeur reprend des couleurs après deux séances dans le rouge : jeudi et vendredi dernier, le titre perdait respectivement -0,25% et -0,57%. Sur les cinq dernières séances cumulées, le titre reste en terrain positif, et gagne 4,65%.