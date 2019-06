Carrefour : Des crevettes certifiées ASC et une nouvelle Filière Qualité pour les crevettes d'élevage

Carrefour propose une certification ASC pour 100% de ses crevettes*

Dès aujourd'hui, 100% des crevettes vendues chez Carrefour bénéficient de la certification ASC et ce quel que soit le calibre, l'origine ou le circuit de distribution. Ce processus fut entamé au mois de janvier 2019 sur certaines références du rayon libre-service et se développe donc dès à présent sur les références du rayon traditionnel. Le label ASC, qui est le plus reconnu pour la promotion de l'aquaculture responsable, répond à des exigences strictes en termes de normes sociales et environnementales. Carrefour devient la première enseigne en France à proposer dans ses hypermarchés des crevettes d'élevage exclusivement certifiées ASC ou bio.

Une nouvelle Filière Qualité de crevettes

Carrefour poursuit son engagement avec ses Filières Qualité Carrefour (FQC) avec 438 filières déjà créées dans le monde, et proposera à ses clients dès novembre 2019 une nouvelle FQC crevettes provenant exclusivement de l'Équateur, du Nicaragua et du Honduras. Dans le cadre de cette signature, le groupe s'est engagé sur des volumes et un prix pour assurer aux producteurs partenaires la visibilité nécessaire afin de pouvoir s'engager dans cette démarche agro-écologique. Ces crevettes seront disponibles dans deux calibres et le groupe ambitionne 3500 tonnes à terme. Cette FQC respectera un cahier des charges strict en termes de traçabilité et de qualité : les crevettes auront le label ASC, ne comporteront pas de traitement antibiotique ni d'OGM, et auront leur traçabilité renforcée.

La crevette, un produit prédominant de l'offre marée Deuxième produit le plus vendu du rayon marée, la crevette est un produit phare. Carrefour accélère sa politique d'approvisionnement responsable de produits de la mer et s'engage à garantir à ses clients des crevettes de qualité élevées selon des modes de production respectueux de l'Homme et de l'environnement. Cet engagement fort s'inscrit pleinement dans l'ambition de Carrefour de devenir le leader de la transition alimentaire pour tous et contribue à répondre à l'engagement pris par l'enseigne de fournir aux consommateurs un large choix de produits de la mer certifiés pêche et aquaculture responsables.

*Hors crevettes de pêche et Bio et produits élaborés