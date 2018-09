Carrefour : Dominique Benneteau-Wood rejoint le groupe

07/09/2018 | 15:16

Le groupe Carrefour annonce ce jour la nomination de Dominique Benneteau-Wood en qualité de directrice exécutive communication groupe et France.



Elle devient membre des comités exécutifs groupe et France, et remplace Laurent Glépin qui a décidé de quitter le groupe.



Dominique Benneteau-Wood était précédemment directrice de la communication du groupe Air France-KLM et directrice générale adjointe d'Air France, en charge des marques et de la communication.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.