Carrefour : Espagne - Carrefour et LG organisent une action de sensibilisation à l'environnement

LG et Carrefour organisent une action de sensibilisation à l'environnement, en collaboration avec la municipalité de Las Rozas et FSC España. Dans le cadre de cette initiative, LG et Carrefour s'engagent à planter 4 arbres pour l'achat d'un appareil électroménager LG d'efficacité énergétique optimale dans un hypermarché Carrefour.

L'événement a bénéficié de la présence de José de la Uz, maire de Las Rozas, Eric Uzan, Directeur exécutif de Carrefour Europe du Sud, Jaime de Jaraíz, Président de LG Electronics Iberia, Francisco Dominguez, Directeur Commercial Non Alimentaire et de Gonzalo Anguita, Directeur exécutif de FSC España.

Cette initiative est étroitement liée à l'engagement Smart Green de LG et à l'ambition de Carrefour de se positionner comme leader de la transition alimentaire dans le cadre du développement durable. Elle a pour objectif principal de sensibiliser plus avant le consommateur à son rôle capital dans la protection de l'environnement, rôle qu'il peut jouer au moment même de sa décision d'achat et que les deux entreprises souhaitent encourager.

Dans ce but, du 12 juillet au 31 août, tous les centres participants de Carrefour Espagne, ainsi que la page Web de l'entreprise, mettront en avant dans leurs communications les appareils électroménagers LG de classe énergétique optimale, et la vente de chacun de ces appareils dans un hypermarché Carrefour se traduira directement par la plantation de 4 nouveaux arbres dans la municipalité de Las Rozas et dans le parc régional de Cuenca Alta del Manzanares, à Madrid.