Carrefour : Face à la crise, le groupe Carrefour invente de nouveaux services pour sécuriser la santé et l'approvisionnement de tous

Carrefour continue de se mobiliser en innovant pour garantir l'approvisionnement alimentaire et assurer le meilleur service possible à tous ses clients, y compris les seniors et le personnel soignant.

1. Lancement du service 'Les Essentiels Carrefour'

Carrefour crée un nouveau service e-commerce, 'Les Essentiels Carrefour', accessible depuis un mini-site dédié (https://essentiels.carrefour.fr), pour permettre à ses clients de commander des paniers de produits alimentaires basiques.

Ces paniers, au prix maximum de 5€ par jour et par personne, ont été composés pour garantir un socle commun de denrées essentielles (jus d'orange, biscottes, céréales, café, thé, confiture, biscuits, compotes, soupes, riz, pâtes, lait, etc.) mais aussi respecter les préférences alimentaires de chacun, avec trois types de déclinaisons : veggie (légumes variés dont les lentilles, le boulgour, etc.), terre (cassoulet, saucisses, etc.) et mer (thon, sardines, etc.). Ces paniers peuvent être complétés par des kits thématiques, de 90€ pour les bébés, 30€ pour les chiens et chats, et de 50€ pour l'entretien.

Le client peut également faire le choix de s'abonner gratuitement à un ou plusieurs kits, qu'il recevra à une cadence hebdomadaire. L'objectif de l'abonnement est de rassurer le client sur son approvisionnement des semaines à venir, en lui donnant l'assurance d'être livré chaque semaine sur tous ses produits essentiels.

Ce service a démarré lundi 23 mars à Paris, compte tenu de l'importance des volumes de commandes e-commerce dans la capitale et avec une livraison organisée autour d'un jour fixe par arrondissement (par exemple : tous les mardis pour le 13ème arrondissement).

Pour chaque commande, un euro est reversé par Carrefour à l'aide d'urgence 'Covid19 Aidons nos soignants' lancée par la Fondation des Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France.

2. Un nouveau service de commande par téléphone pour les personnes âgées et le personnel soignant

Pour éviter à nos aînés de quitter leur domicile et tenir compte de leur moindre habitude à commander en ligne, Carrefour ouvrira dans les prochains jours un numéro vert, ouvert du lundi au vendredi de 8H30 à 17H, qui va leur permettre de commander par téléphone des paniers alimentaires - composés de produits frais et secs (couvrant les besoins du petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner) et de boissons sans alcool - au prix de 50€ ainsi que des kits hygiène et entretien à 25€. Ils bénéficieront d'une livraison à domicile gratuite, et le paiement du panier se fera simplement par la remise d'un chèque au livreur respectant toutes les conditions d'hygiène et de sécurité.

Ce service sera disponible en fin de semaine dans toute l'Ile-de-France, puis d'ici le 1er avril 2020 dans 32 agglomérations complémentaires (ex: Marseille, Caen, Dijon, Nîmes, Brest, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, etc.).

Ce numéro vert sera également ouvert au personnel soignant.

3. Un service en ligne de livraison express dédié au personnel soignant, #TousAvecVous

Pour continuer à accompagner au mieux le personnel soignant, Carrefour leur dédie un nouveau service, #TousAvecVous, accessible depuis le site Carrefour.fr.

#TousAvecVous va leur permettre de commander en ligne parmi 4000 produits (épicerie sucrée, salée, produits frais, bio etc.) et de se faire livrer sur le lieu de leur choix (chez eux, à l'hôpital, etc.) avec un accès réservé à des créneaux de livraison express et des frais de livraison offerts.

Ce service va être déployé à Paris et dans 11 autres agglomérations. Il vient renforcer le dispositif déjà prévu en magasin pour les personnels soignants, à savoir un accès prioritaire en caisse tout au long de la journée dans tout le réseau (hypermarchés et supermarchés) et des kits 1ère nécessité qui leur sont proposés en supermarchés (déploiement en cours).

4. Des paniers repas gratuits pour les routiers dans tous les Hypermarchés Carrefour

Les Hypermarchés mettent à disposition gratuitement des routiers* des paniers repas leur permettant de déjeuner à un moment où les offres de restauration habituelles sur les aires de stationnement sont fermées.

Les paniers sont à retirer à l'accueil des hypermarchés pendant toute la durée d'ouverture des magasins. Ils sont composés de 1 sandwich, 1 boisson sans alcool et 1 dessert (1 fruit ou 1 produit laitier)

*sur présentation d'une carte professionnelle ou d'une attestation employeur.