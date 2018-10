Carrefour : Greenweez fait l’acquisition de Planeta Huerto en Espagne

Greenweez, leader européen de la distribution en ligne de produits Bio, acquiert Planeta Huerto dans le cadre de sa stratégie de développement.

Planeta Huerto est une entreprise basée à Alicante en Espagne, créée fin 2011 par les frères Pablo et Alfonso Sanchez, qui est devenue en l'espace de 7 ans le leader incontesté pour l'Espagne et le Portugal de la vente en ligne de produits Bio, sains et durables.

Planeta Huerto compte aujourd'hui plus de 250 000 clients et propose plus de 35 000 références autour de grandes catégories : le supermarché Bio et les produits permettant de cultiver soi-même à la maison. L'entreprise est reconnue pour l'excellence de son service, et le niveau de conseils et de contenus fournis aux clients pour développer un mode de vie plus sain et écologique.

Planeta Huerto conservera sa marque et ses équipes, les frères Sanchez continueront à diriger la société dans le cadre d'un projet commun avec Greenweez, avec pour objectif pour les deux sociétés de poursuivre leur forte croissance et de continuer à améliorer leur service en bénéficiant des expertises et savoirs réciproques.

L'opération a été signée le 28 septembre 2018, et il a été décidé par les deux parties de ne pas révéler son montant.