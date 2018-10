Carrefour : Greenweez réalise l'aquisition de Planeta Huerto

05/10/2018 | 08:09

Greenweez, leader européen de la distribution en ligne de produits Bio, acquiert Planeta Huerto dans le cadre de sa stratégie de développement.



Planeta Huerto est une entreprise basée à Alicante en Espagne, créée fin 2011 elle est devenue en l'espace de 7 ans le leader incontesté pour l'Espagne et le Portugal de la vente en ligne de produits Bio, sains et durables.



Planeta Huerto compte aujourd'hui plus de 250 000 clients et propose plus de 35 000 références autour de grandes catégories : le supermarché Bio et les produits permettant de cultiver soi-même à la maison.



Il a été décidé par les deux parties de ne pas révéler le montant de l'opération.



