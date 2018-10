Carrefour : Groupe - Nominations

Gérard Lavinay est nommé Directeur exécutif Italie, François-Melchior de Polignac lui succède comme Directeur Exécutif Marchandises, Flux et Formats

Gérard Lavinay est nommé Directeur exécutif de Carrefour Italie à compter du 1er octobre 2018. Il sera rattaché directement à Alexandre Bompard et reste membre du Comité exécutif groupe.

Agé de 57 ans, Gérard Lavinay a débuté sa carrière en 1980 au sein de Euromarché. Il a occupé divers postes opérationnels en France, comme Directeur supply chain, Directeur des produits frais et Directeur des supermarchés, ainsi qu'à l'étranger où il a été notamment Directeur des supermarchés en Grèce, Directeur exécutif de Carrefour au Chili et en Belgique. De 2013 à 2017, il a dirigé les activités de Carrefour en Europe du Nord (Belgique, Pologne, Roumanie). Depuis 2017, il était Directeur Exécutif Marchandises, Flux et Formats.

François Melchior de Polignac est nommé Directeur Exécutif Marchandises, Flux et Formats et intègre à ce titre le Comité exécutif groupe.

Agé de 45 ans, François-Melchior de Polignac a commencé sa carrière comme contrôleur financier chez l'Oréal avant de rejoindre le Boston Consulting Group pendant 3 ans. Il rejoint en 2000 le département fusions-acquisitions de Carrefour, puis devient directeur d'hypermarché avant de prendre la direction des supermarchés en Pologne. Il est ensuite chargé d'une mission de transformation au sein du groupe puis prend la direction exécutive de la Roumanie, avant d'être nommé en 2013 Directeur général de Carrefour Belgique.

Depuis 2017 il était Directeur exécutif Transformation Marchandises et Partenariats.

Ces nominations prennent effet à compter du 1er octobre 2018.