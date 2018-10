Carrefour : Jefferies relève son objectif de cours sur Carrefour de 14 à 15 euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Jefferies a relevé mercredi son objectif de cours sur Carrefour à 15 euros, au lieu de 14 euros précédemment, laissant sa recommandation "conserver" inchangée. Alors que le groupe de distribution doit publier le 17 octobre prochain son chiffre d'affaires du troisième trimestre, le courtier américain anticipe pour l'ensemble du second semestre 2018 "de solides progrès en Amérique Latine et des pressions plus limitées en France", ce qui devrait selon lui "compenser la détérioration de la situation ailleurs en Europe". Jefferies estime dans ces conditions que le résultat d'exploitation (EBIT) devrait rester stable au second semestre par rapport à la même période de 2017. Pour le courtier cependant, "la question clé est de savoir dans quelle mesure les économies de coûts peuvent générer un EBIT 2019 supérieur à 2 milliards d'euros". (fberthon@agefi.fr) ed: ECH

