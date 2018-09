Carrefour : L'Hypermarché Carrefour de Mont-Saint-Jean entièrement rénové

• 4 000 produits bio

• Fruits et légumes : presque complètement sans emballage

• Plus de 800 produits locaux

• Food Court pour manger sur place

Dans l'Hypermarché Carrefour rénové de Mont-Saint-Jean, les clients bénéficient d'une nouvelle expérience shopping unique. Non seulement il est devenu plus pratique, plus astucieux et plus respectueux de l'environnement, mais il offre également de nombreux nouveaux services et produits frais. Dans une atmosphère chaleureuse et contemporaine, le client peut désormais choisir parmi une large gamme de produits bio et les gourmets profitent de nombreux comptoirs en service, de services traiteur innovants ainsi que d'un vaste assortiment de vins.

Aménagement avec un minimum d'impact sur l'environnement

Les travaux de rénovation à Mont-Saint-Jean ont débuté en mai 2018. Avec cette réouverture après 15 semaines de travaux de transformation, Carrefour Belgique continue à miser pleinement sur la poursuite de la modernisation de ses 45 Hypermarchés Carrefour. L'hypermarché a été relooké en accordant une grande importance aux techniques et matériaux durables. Les clients peuvent désormais profiter pleinement d'une surface de vente de 9 400 m² et d'un parcours d'achat simplifié.



Rayons en service et produits préparés sur place

L'Hypermarché Carrefour de Mont-Saint-Jean privilégie le service en mettant l'accent sur un large assortiment de produits frais de qualité. Au marché du frais, on a l'impression de se trouver dans une véritable halle de marché.

• Dans l'atelier de boulangerie, les clients peuvent assister à la préparation de douzaines de types de pain. Ils y trouvent notamment du pain cuit sur pierre, 10 sortes de pain bio, des pâtisseries premium exclusives et tout cela, préparé sur place.

• Dans la boucherie, des bouchers professionnels découpent la viande devant le client. Pour les amateurs de bœuf, un Beef Bar propose aux clients des viandes premium et de la viande maturée. Ce rayon dispose d'une vitrine de charcuterie et d'une zone de vente spéciale pour le jambon cru.

• Au rayon traiteur, les clients peuvent choisir parmi de savoureuses préparations.

• Au rayon marché, on trouve le comptoir de poissons avec service ainsi qu'un stand de sushis, où un maître sushi prépare ces délices japonais tout frais. Le saumon frais est fumé sur place.

• Le café est torréfié dans le magasin par un torréfacteur.



Les atouts du magasin

Fruits et légumes

• Vente en vrac d'un grand nombre de fruits et légumes, avec pesée assistée par des collaborateurs du magasin

• Presque complètement sans emballage, comme au marché - zéro déchet

• Assortiment premium saisonnier

• Fruits et légumes pré-découpés

• Jus de fruits frais et salades préparées

Produits locaux et bio

• 838 produits locaux provenant de 99 producteurs

• Offre bio : 900 références dont 65 produits sans emballage

Bières

• Un choix rare de quelque 600 références de bières

Vin

• L'expertise d'un véritable sommelier qui recommande le bon vin pour chaque occasion

• Un très large assortiment de vins du monde entier

• Une cave à vin exclusive avec des grands crus triés sur le volet, 26 vins bio sont inclus dans l'offre



Food Court

• Une offre complète de solutions de repas pour toute la journée

• Un large assortiment préparés sur place : jus de fruits frais, pâtisseries, soupes, sandwiches, salades, pizzas, plats au wok - il y en a pour tous les goûts

• Adapté à la demande locale

• Les clients peuvent y consommer leurs repas directement, dans une atmosphère conviviale



Concept 'shop in shop'

Le client n'a plus l'impression de se promener dans un hypermarché, mais d'aller d'un magasin spécialisé à un autre. À cette fin, les produits sont regroupés différemment ; autrement dit, de manière plus logique pour le client. Tous les articles sont classés par thème. Chaque groupe de produits dispose de son propre mobilier, simple et moderne, et seuls des matériaux nobles (bois, brique) ont été utilisés pour la décoration. De plus, les départements multimédia et home ont été considérablement élargis.

Carrefour a réinventé l'assortiment avec davantage de marques, de choix, de produits exclusifs, etc. Les articles sont également mis en valeur sur des tables et présentoirs (vêtements, livres, produits home, smartphones, petit électroménager).



Connecté

À Mont-Saint-Jean, Carrefour fait appel au numérique pour faciliter la vie des clients et leur offrir une expérience shopping moderne tout en conservant la chaleur du magasin et en élargissant l'assortiment déjà très étendu. Ainsi, le client a la possibilité :

• d'imprimer sur place les bons de réduction de la Carrefour Bonus Card, de consulter et imprimer ses réductions personnelles ou de voir le plan du magasin.

• de passer des commandes sur le Carrefour webshop

• d'utiliser des écrans interactifs pour commander les livres en rupture de stock en magasin

• d'utiliser gratuitement le wifi dans tout le magasin

Bien entendu, tout le monde peut aussi commander ses courses en ligne sur Carrefour drive et venir les chercher au magasin.

Des spécialistes accueillent le client

Forts de leurs conseils professionnels et de leur expertise, les 200 collaborateurs du magasin contribuent à une expérience shopping agréable. Et tout cela avec le sourire. Le design moderne du magasin et son concept intelligent offrent également plus de confort lors des achats.

Centre de services

À Mont-Saint-Jean, le client bénéficie de différents services qui lui facilitent la vie et l'aident à effectuer ses achats.

• Points de retrait Carrefour drive et Simply You Box

• Services bpost

• Point relais UPS

• Bpost Cubee click & collect

• Carrefour Finance

• Carrefour Photo : impression de ses photos préférées directement à partir de son smartphone ou d'une carte mémoire, impression de t-shirts ou de coques pour GSM

• Carrefour Voyages : le client peut y consulter les différentes offres de voyages

• Carrefour Spectacles : en partenariat avec la Fnac

• Service après-vente

• Orange : l'ensemble des services Orange sur le stand de l'hypermarché

• GSM Repair : le client peut faire réparer son GSM directement dans le magasin

• Carrefour webshop : le client est accompagné dans sa commande sur notre webshop en ligne



Durable

À Mont-Saint-Jean, le client occupe donc une place centrale, mais Carrefour est également attentif à l'environnement et au respect de notre planète.

• Carrefour a remplacé les affiches en papier par de nombreux écrans

• Installation de nouveaux réfrigérateurs à gaz CO2, avec des portes sur les meubles frigorifiques afin de limiter les pertes d'énergie

• Éclairage uniquement avec des LED pleine puissance, ce qui se traduira par une réduction de 15 % de la consommation d'énergie.

Adresse du magasin : chaussée de Charleroi 579 à Waterloo