Carrefour : La valeur du jour à Paris CARREFOUR cède le contrôle de ses activités en Chine

En hausse de 1,24% à 17,21 euros, Carrefour signe la plus forte progression du CAC 40. Les investisseurs saluent la cession du contrôle de sa filiale chinoise. Le grand distributeur a vendu 80% de Carrefour Chine au groupe chinois Suning.com. Cette opération en numéraire valorise Carrefour Chine sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,4 milliard d'euros. Le groupe français conservera 20% des actions du futur ensemble et deux sièges sur sept au conseil de surveillance de Carrefour Chine.Présent en Chine depuis 1995, Carrefour Chine opère un réseau de 210 hypermarchés et 24 magasins de proximité et a généré en 2018 un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros et un Ebitda de 66 millions d'euros.De son côté, Suning.com opère un réseau de plus de 8 881 magasins dans plus de 700 villes ainsi que la 3ème plateforme de e-commerce B2C du pays. La forte complémentarité entre les activités de Carrefour Chine et de Suning.com permettra d'accélérer le développement de Carrefour Chine, assure le groupe français.Carrefour abandonne l'essentiel de ses positons sur un marché chinois de plus en plus difficile. Le groupe français est confronté depuis plusieurs années à une baisse continue de ses ventes en Chine liée à la concurrence accrue et les ventes en ligne. En 2018, les ventes de Carrefour en Chine ont baissé de 5,9% en données comparables en 2018, à 4,1 milliards d'euros.A l'image des investisseurs plusieurs brokers ont bien accueilli cette opération.Bernstein salue la très bonne valorisation retenue pour la transaction. Le broker s'attend à une croissance de 3 à 4% des résultats de Carrefour à l'issue de l'opération. Selon lui, cette vente permettra à Carrefour de se focaliser sur son principal marché, la France, tout en gardant un œil ouvert sur le marché chinois.Jefferies également félicite Carrefour pour le prix de la transaction, même si l'impact positif de cette cession sur les résultats reste marginal.UBS salue lui aussi la sortie de Carrefour d'un marché déficitaire.