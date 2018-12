Carrefour : La valeur du jour à Paris - Le mouvement des gilets jaunes pèse sur la distribution en Bourse

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CARREFOUR -0.94% 15.45 -11.86% CASINO GUICHARD-PERRACHON 0.52% 38.22 -21.06%

Les perturbations provoquées par le mouvement des gilets jaunes continuent de peser sur la distribution en Bourse, à l’image de Carrefour (-1,23% à 15,70 euros) ou de Casino (-3,53% à 38,5 euros). Aux fermetures de magasins, blocages ou encore problème d’approvisionnement, se sont ajoutés les pillages, en cette période clé de fin d’année pour les distributeurs. "L'impact est sévère et continu" a indiqué le ministre de l'Economie et des Finance Bruno Le Maire, à la suite d'une réunion à Bercy rassemblant les représentants du commerce et de l'artisanat.Lors d'un point presse, le ministre de l'Economie est des finances a indiqué que les pertes dans les différents secteurs étaient lourdes. Ainsi pour le secteur de la grande distribution, le chiffre d'affaires a baissé de 15 à 25% selon les régions. Pour le commerce de détails la baisse est de 20 à 40%. Elle est de 15 à 20% pour certains marchés de gros. La restauration a elle aussi été touchée, accusant une baisse du chiffre d'affaires de 20 à 50%.Ce troisième week-end de manifestation vient alourdir une facture déjà élevée. Selon Nielsen, l'impact sur la distribution s'est élevé à -35% le samedi 17 novembre, et à -18% le samedi 24 novembre." Un troisième samedi de blocage des magasins et des entrepôts serait catastrophique pour le commerce ", avait averti la Fédération du commerce et de la distribution vendredi dernier. "Les conséquences en sont particulièrement lourdes pour nos clients qui ne peuvent plus faire leurs achats à la veille des fêtes, pour nos fournisseurs qui ne peuvent plus nous livrer, pour nos salariés empêchés de travailler et qui risquent d'en subir les conséquences financières ou sur leur emploi, et pour nos magasins, qui enregistrent de lourdes pertes" a elle précisé.