Carrefour: Le 1er semestre porté par le Brésil et une amélioration en France

Le distributeur engagé dans un vaste plan de transformation à cinq ans visant à retrouver sa compétitivité en France et à concurrencer les spécialistes du e-commerce, Amazon en tête, a vu son résultat opérationnel courant (ROC) progresser de 3,5% à taux de changes constants à 618 millions d'euros, sur des ventes en hausse de 3,5% en données comparables, à 38,8 milliards.

Sa marge opérationnelle a augmenté de 6 points de base à 1,8% du chiffre d'affaires.

En France, grâce à d'importantes réductions de coûts, le résultat opérationnel courant a augmenté de 5,3% à 116 millions pour une marge de 0,7% sur des ventes en hausse de 0,8% en données comparables.

Après les économies liées aux suppressions d'effectifs en France, en Argentine et en Belgique, à la cession des ex-magasins Dia déficitaires ou à la rationalisation de ses achats non marchands, Carrefour mise maintenant sur les effets de son alliance dans les achats avec Système U et Tesco.

Les économies ont atteint 470 millions d'euros au premier semestre pour totaliser à ce jour 1,4 milliard d'euros et Carrefour estime être en bonne voie pour atteindre les 2,8 milliards prévus d'ici à 2020.

Tous les objectifs 2020 et 2022 en matière d'économies, de e-commerce, de bio et de cessions d'actifs non stratégiques ont été confirmés.

(Pascale Denis, édité par Jean-Michel Bélot)

