Carrefour : Le Groupe Carrefour accélère l'expansion de son format porteur Atacadão avec l'acquisition de 30 magasins Makro au Brésil

Grupo Carrefour Brasil a conclu un accord avec Makro Atacadista SA pour l’acquisition de 30 magasins Cash & Carry au Brésil. Carrefour accélère ainsi l’expansion de son format porteur Atacadão.

La transaction porte sur 30 magasins (dont les murs de 22 magasins en pleine propriété et 8 en location) et 14 stations-service, situés dans 17 États du Brésil1, pour un prix de 1,95 milliards de Reais2, payé en numéraire.

Ces 30 magasins, totalisant plus de 165 000 m² de surface de vente, ont réalisé un chiffre d’affaires total d’environ 2,8 milliards de Reais en 2019 et offrent une forte complémentarité géographique avec le réseau Atacadão existant. Cette acquisition permettra à Atacadão de renforcer sa position, notamment dans l'État densément peuplé de Rio de Janeiro (7 magasins) et dans la région Nord-Est (8 magasins). Les nouveaux magasins s'ajouteront au réseau existant de 187 magasins d’Atacadão, qui poursuivra parallèlement sa forte croissance organique.

Carrefour prévoit de convertir ces magasins sous sa propre enseigne Atacadão au cours des 12 mois suivant la réalisation de l’opération. Ainsi, les clients pourront bénéficier des prix et de l’offre Atacadão, et des services financiers à succès de Grupo Carrefour Brasil.

Sur la base du modèle Atacadão, Carrefour prévoit d’augmenter le chiffre d’affaires de plus de 60% et d’optimiser la structure de coûts, permettant d’atteindre progressivement une profitabilité proche de celle du parc Atacadão existant.

Alexandre Bompard, Président-Directeur Général du groupe Carrefour, a déclaré : « Cette opération est la plus importante réalisée par le groupe Carrefour au Brésil depuis l'acquisition d'Atacadão en 2007. Elle souligne notre volonté d’expansion dans nos formats de croissance, en ligne avec le plan de transformation Carrefour 2022. Avec cette opération, nous renforçons notre présence sur le marché brésilien, deuxième marché du groupe après la France. »

Noël Prioux, Directeur Général de Grupo Carrefour Brasil, a ajouté : « Cette acquisition représente un accélérateur de croissance pour Carrefour au Brésil. Avec cette opération, Atacadão renforcera son maillage et consolidera sa présence au Brésil. Combinée à notre croissance organique, avec 20 nouveaux magasins Atacadão ouverts en 2019, cette acquisition correspond à une année et demie d’expansion et marque une avancée majeure pour Grupo Carrefour Brasil. »

La transaction reste soumise à certaines conditions usuelles, notamment l’accord des bailleurs pour les magasins en location et l’approbation par la CADE, l’autorité de la concurrence brésilienne.

La société informera ses actionnaires et le marché de la conclusion de la transaction.

À propos du Groupe Carrefour

Fort d’un réseau multi-formats de plus de 12 000 magasins dans plus de 30 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour a réalisé un chiffre d’affaires total de 80,7 milliards d’euros en 2019. Il compte plus de 360 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrefour.com, sur Twitter (@GroupeCarrefour) et sur LinkedIn (Carrefour).

À propos de Grupo Carrefour Brasil

Grupo Carrefour Brasil est le plus grand distributeur au Brésil et opère plus de 690 points de vente. Avec un chiffre d'affaires total de 62 milliards de Reais en 2019 et plus de 87 000 employés, Carrefour est l'un des plus grands employeurs privés du pays.

À propos d'Atacadão

Atacadão est l’activité Cash & Carry de Grupo Carrefour Brésil. Leader de ce segment, il exploite 187 magasins à travers le Brésil et 28 centres de vente en gros. Son chiffre d'affaires total pour 2019 était de 42 milliards de Reais.

À propos de Makro

Makro est une société multinationale de Cash & Carry et de vente en gros détenue par la société de portefeuille privée néerlandaise SHV. Celle-ci contrôle 7 sociétés mondiales avec une présence dans 60 pays et plus de 60 000 employés.

Makro compte 167 magasins en Argentine, au Brésil, en Colombie, au Pérou et au Venezuela, avec un chiffre d'affaires de 3,0 milliards d'euros en 2019. Le Groupe s'engage à faire une différence dans la vie de ses employés, clients, fournisseurs et les communautés où il opère.

Ce communiqué contient à la fois des informations historiques et des déclarations et informations prospectives. Les déclarations et informations de nature prospective ont été établies sur la base des hypothèses actuellement retenues par la Direction du Groupe. Elles ne constituent pas des garanties quant aux performances futures du Groupe. Les résultats ou les performances qui seront réalisés sont susceptibles d'être substantiellement différents des déclarations et informations prospectives présentées en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, notamment les facteurs de risques exposés dans les différents documents déposés auprès de l'Autorité des marchés financiers au titre de l'information règlementée disponibles sur le site de Carrefour (www.carrefour.com) et notamment le document de référence. Les investisseurs peuvent obtenir gratuitement une copie de ces documents auprès de Carrefour. Carrefour ne prend aucun engagement de mettre à jour et/ou réviser ces déclarations et informations prospectives dans le futur.

1 Les magasins sont situés dans les états de Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Bahia, Pernambuco, Ceará, Mato Grosso, Alagoas, Santa Catarina, Pará, Amazonas, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Sul, Paraíba, Tocantins et Distrito Federal.

2 Environ 420 millions d’euros

