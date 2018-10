Carrefour : Le Groupe Carrefour et U Enseigne concrétisent leur partenariat à l’achat avec « Envergure » pour une durée de 5 ans.

La centrale d'achat commune au Groupe Carrefour et à U Enseigne se nomme « Envergure ».

Elle est chargée de la négociation des conditions d'achats des grandes marques nationales et internationales, concernant 70 fournisseurs du secteur des Produits de Grande Consommation (PGC) et quelques fournisseurs Non-Alimentaires.

« Envergure » propose et négocie les plans d'affaires pour Carrefour, U enseigne et Provera, avec un objectif de simplification et d'échanges permettant une grande rapidité de décision et un accompagnement de sa mise en œuvre.

Basée à Antony (92), « Envergure » est co-dirigée par Stéphane Vaudoit, Président, Bruno Cazorla, Directeur Général et compte 4 directeurs d'achat : Bruno Flouzat (Epicerie), Guillaume Durand (PLS/Frais-LS), Didier Deverchere (Liquides), Martial Ferrandis (DPH/Non-Alimentaire).

« Envergure » conviera ses fournisseurs partenaires à une présentation le 6 novembre 2018.