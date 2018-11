Carrefour : Les hypermarchés Carrefour se mobilisent pour le porte-monnaie des Français, et lancent les « Jours carburants », deux semaines exceptionnelles de carburants vendus à prix coûtant.

Dans un contexte de tension forte sur le pouvoir d'achat des ménages, les hypermarchés du groupe Carrefour se mobilisent pour le porte-monnaie des Français.

Dès aujourd'hui, et jusqu'au 17 novembre, Carrefour inaugure les « Jours carburants », une opération inédite par son dispositif et son ampleur dans toutes les stations-services intégrées aux hypermarchés Carrefour. Ainsi pendant les deux prochaines semaines, les carburants seront vendus à prix coûtant. La liste complète des stations -services participant à l'opération et ses modalités sont détaillées sur le site carrefour.fr.

Comme ils l'ont toujours fait depuis leur création, les hypermarchés Carrefour poursuivent ainsi leur combat pour la démocratisation de la consommation et l'accessibilité des produits et services essentiels pour leurs clients.

Comme le pouvoir d'achat ne se limite pas au prix de l'essence, Carrefour annonce également une série de mesures pour défendre le porte-monnaie de ses clients jusqu'à la fin de l'année, en particulier en vue des fêtes de fin d'année.

Les Jouets de Noël les moins chers de France, une promesse forte sur un budget important pour les familles. Cette année, Carrefour garantit à ses clients les prix les moins chers de France sur les tous les jouets présents dans le catalogue Jouets de Noël des hypermarchés.

Black Friday, les cadeaux de Noël à prix cassés. Tout Carrefour (hyper, super, proxi, et tous leurs drives) ainsi que le site Rue du commerce seront mobilisés du 19 au 23 novembre pour proposer des milliers d'offres à prix cassés : cette année, Carrefour a décidé un niveau de remise exceptionnel sur des familles complètes du multi média et de l'électroménager.

3x sans frais directement en caisse, pour faciliter les dépenses de Noël. A partir de 50€d'achat, les clients de Carrefour, porteurs d'une carte PASS peuvent désormais régler leurs courses en 3 FOIS, sans aucun frais.

Des remises sur des produits emblématiques de Noël, pour aider les familles à passer le plus merveilleux des Noëls. Pendant tout le mois de décembre (et dès le 26 novembre), les hypermarchés Carrefour proposeront chaque semaine des remises de 30%, sous forme de bons d'achats, sur des produits de Noël comme les saumons, les foies gras, les vins, les champagnes et les chocolats de noël.