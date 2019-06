Carrefour : Les rencontres Act for Food

Coup d'envoi à Annecy des Rencontres Act for Food

« Et si on mangeait mieux ? » C'est la question que Carrefour lance comme une invitation à ses clients à l'occasion des « Rencontres Act for Food » qui vont se tenir successivement dans huit villes de France jusqu'à la fin de l'année. La première étape a lieu du 27 au 29 juin à Annecy (Haute Savoie), la ville qui a vu naître Carrefour il y a 60 ans.

Chaque rencontre se déroulera sur trois jours, sauf à Marseille où « La Cuisine », un espace éphémère de dégustation et de valorisation de produits locaux, a été ouvert tout l'été à l'occasion de l'Année de la gastronomie en Provence, en partenariat avec l'Atelier des chefs.

Trois pôles thématiques

Pour toutes les autres étapes, un dôme de 150 m² sera monté en centre-ville pour accueillir petits et grands au fil d'un parcours d'expériences pédagogiques, ludiques et interactives. La structure pourra rassembler en même temps sous abri près de 150 personnes.