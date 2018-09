Carrefour : Marie Cheval est nommée Directrice Exécutive Hypermarchés France

Marie Cheval, actuellement Directrice Exécutive E-Commerce, Services et Transformation Digitale, est nommée Directrice Exécutive Hypermarchés France. Marie Cheval aura notamment la responsabilité de porter la transformation du modèle opérationnel et commercial des hypermarchés, qui constitue un enjeu majeur pour la réussite du Plan de Transformation Carrefour 2022. Elle succède à Alain Rabec, qui a décidé de quitter le Groupe.

Marie Cheval conserve la supervision des services financiers, où elle continuera à faire bénéficier le Groupe de son expertise reconnue dans ce domaine. A ce titre, elle reste membre du Comité Exécutif Groupe.

Enrique Garcia Lopez est nommé Directeur Exécutif E-commerce et Transformation Digitale France, membre du Comité Exécutif France.

Le remplacement de Marie Cheval comme Directrice Clients et Transformation Digitale Groupe fera l'objet d'une prochaine communication. D'ici là, elle assurera à titre transitoire la supervision de ces activités. Le travail accompli depuis un an a permis à Carrefour d'accélérer son développement sur le e-commerce et de progresser sur la voie de la digitalisation et de l'omnicanalité. Cette dynamique de transformation et de croissance, sur laquelle le groupe est engagé, est plus que jamais essentielle pour l'avenir de Carrefour.