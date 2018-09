Carrefour : Marie Cheval prend la tête des hypermarchés en France

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Carrefour a annoncé vendredi la nomination de Marie Cheval à la tête de ses hypermarchés en France, en remplacement d'Alain Rabec qui a décidé de quitter le groupe.

Elle aura notamment pour mission de "porter la transformation du modèle opérationnel et commercial des hypermarchés, qui constitue un enjeu majeur pour la réussite du plan de transformation Carrefour 2022", a précisé le distributeur dans un communiqué.

Ex directrice générale de Boursorama, Marie Cheval a rejoint Carrefour il y a un an, au poste de directrice exécutive e-commerce, services et transformation digitale.

Elle conserve la supervision des services financiers, "où elle continuera à faire bénéficier le groupe de son expertise reconnue dans ce domaine", a précisé Carrefour.

Par ailleurs, Enrique Garcia Lopez a été nommé directeur exécutif e-commerce et transformation digitale en France.

