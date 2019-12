Carrefour : Nominations au Conseil d'Administration de la Fondation Carrefour

Le Conseil d'Administration de la Fondation Carrefour, réuni ce 4 décembre 2019, a nommé 4 nouveaux membres, Mme Christine Graffard, Mme Caroline Robert, Mme Cláudia Almeida E Silva et M. Charles-Edouard Vincent. Ils rejoignent les membres fondateurs ainsi que M Jean-Michel Severino, membre extérieur déjà présent.

Madame Christine Graffard, Directrice de projets chez Voyageurs du Monde, est nommée Administratrice de la Fondation d'entreprise Carrefour

Diplômée d'HEC Paris et d'un Master de Management de l'Innovation et de Gestion de Projets de l'Ecole Polytechnique en 2009, Christine Graffard entame sa carrière chez Lafarge où elle travaille pendant 7 ans et occupe le poste de Responsable Marketing Innovations et Economie Circulaire en 2015. La même année, elle intègre Neoness en tant que Directrice Marketing, Ventes et Communication, pour ensuite rejoindre en 2017 Jean-François Rial, PDG de Voyageurs du Monde, pour créer à Paris le Refettorio (ouvert en mars 2018). Depuis, Christine Graffard travaille comme Directrice de projets chez Voyageurs du Monde et poursuit son engagement au Refettorio Paris en tant que Trésorière et Vice-Présidente de l'Association.

Ses centres d'intérêt sont la lutte contre le gaspillage alimentaire et l'intégration sociale et professionnelle, sujets qu'elle défend depuis la création du Refettorio Paris. Un parcours Tremplin vers l'emploi d'un nouveau genre est en cours de lancement et devrait permettre chaque année à une dizaine de personnes en marge de l'emploi de retrouver confiance et dignité via un parcours encadré dans un réseau de partenaires labellisés. Elle croit en l'impact de partenariats sincères entre personnes qui partagent des valeurs et des convictions fortes. Elle est aussi passionnée de gastronomie et s'investit tout naturellement en faveur du zéro déchet, notamment par la lutte contre le gaspillage, mais aussi par la création de 'petites' économies circulaires dans chaque business model.

Madame Caroline Robert, Chef du service de Dermatologie à Gustave Roussy, Membre du Comité d'orientation alimentaire du Groupe Carrefour, est nommée administratrice de la Fondation d'entreprise Carrefour

Le Pr Caroline Robert est chef du service de Dermatologie à Gustave Roussy et est responsable de l'enseignement de la Dermatologie au sein de la Faculté de Médecine Paris-Sud. Elle dirige également l'équipe de recherche sur le Mélanome au sein de l'unité Inserm 981.

Caroline Robert a fait ses études de médecine à Paris à l'Université Paris V (Hôpital Cochin), puis a passé l'internat de Paris et effectué un Clinicat à l'hôpital Saint-Louis en dermatologie. Après un séjour de trois ans et demi dans un laboratoire de recherche aux États-Unis (Harvard Medical School), elle a présenté sa thèse de sciences en Immunologie et Immunothérapie à l'Université Paris-Sud.

Elle a présidé le groupe Mélanome de l'EORTC (European Organization for the Research and Treatment of Cancer) entre 2014 et 2017, et est membre de plusieurs groupes coopérateurs en recherche et en médecine : Association of Clinical Oncology (ASCO), American association of Clinical Research (AACR), European Association of Onco-Dermatology (EADO), European Association of Dermato-Venereology (EADV) et la Société Française de Dermatologie et Vénéréologie. Elle a reçu pour ses travaux les insignes de Chevalier de la Légion d'Honneur et a été élue membre correspondant de l'Académie Nationale de Médecine.

Ses centres d'intérêt sont la recherche clinique et translationnelle sur le mélanome, l'étude des résistances aux thérapies ciblées et à l'immunothérapie, ainsi que l'étude des effets secondaires cutanés des médicaments anticancéreux.

Caroline Robert a coordonné de nombreux essais cliniques nationaux et internationaux pour le traitement des patients atteints de mélanome métastatique. Elle est l'auteur de plus de 500 articles parus dans des revues scientifiques avec comité de lecture et fait partie des scientifiques les plus cités au monde (Clarivate Analytics).

Madame Cláudia Almeida E Silva, Managing Partner de Singularity Capital et conseillère au sein de l'incubateur Startup Lisboa, Administratrice indépendante du Conseil d'administration du Groupe Carrefour, est nommée Administratrice de la Fondation d'entreprise Carrefour

Cláudia Almeida E Silva, de nationalité Portugaise, est Managing Partner de Singularity Capital, fonds d'investissement dédié aux start-ups, et conseillère au sein de l'incubateur Startup Lisboa.

lle a démarré sa carrière en 1997 en tant que consultante au sein de Coopers & Lybrand au Portugal, puis de PricewaterhouseCooper où elle a été nommée Manager du secteur de la gestion de la relation client (CRM) en 1999. En 2002, Cláudia Almeida E Silva a rejoint le groupe de distribution Conforama au Portugal où elle a exercé la fonction de Directrice commerciale en charge du marketing, de la supply chain et de la gestion des produits. En 2005, elle a rejoint La Fnac où elle est devenue Directrice générale de la filiale portugaise en 2008 et, à compter de 2013, membre du Comité exécutif groupe en charge de la supervision de l'Espagne puis du Brésil. Elle est diplômée de la School of Business and Economics de Lisbonne.

Monsieur Charles-Edouard Vincent, Fondateur de Lulu dans ma rue, est nommé Administrateur de la Fondation d'entreprise Carrefour

Charles-Edouard Vincent est diplômé de Polytechnique, des Ponts et Chaussées et de l'université de Stanford en Californie. Il débute sa carrière chez Netscape puis au sein de l'entreprise SAP, où il occupe en 2004 le poste de Directeur de comptes. À cette époque, il rencontre Martin Hirsch, alors Président d'Emmaüs France, et décide de s'engager à ses côtés. Son parcours professionnel prend alors la direction du secteur social.

Très rapidement, Charles-Edouard Vincent fait le constat qu'il y a très peu d'issues pour les personnes vivant dans la rue, qui n'ont pas les ressources nécessaires pour travailler dans un environnement professionnel, qu'il soit classique ou d'insertion. C'est pourquoi en 2007, il décide de créer Emmaüs Défi afin d'apporter des solutions innovantes pour lutter contre la grande exclusion.

Emmaüs Défi, devient laboratoire d'innovations sociales incontournable, qui recherche les meilleures solutions pour lutter contre la grande exclusion et la très grande précarité en mettant en œuvre des projets d'insertion par le travail, le logement, la santé et l'accès aux nouvelles technologies en partenariat avec de grandes entreprises.

En 2015, il décide de s'attaquer à un autre chantier d'envergure, la création nette d'activité à l'échelle locale destinée à tous : étudiants, chômeurs, salariés, retraités et il fonde LULU DANS MA RUE, une nouvelle initiative qui crée de l'activité pour tous ceux qui en ont besoin. Lulu dans ma rue permet de mettre en relation des particuliers en quête de petits coups de main avec des 'Lulus' qui ont du temps disponible pour rendre des services.

Le Conseil d'Administration de la Fondation Carrefour

La Fondation d'entreprise Carrefour est administrée par un Conseil composé de membres représentant les fondateurs, d'un représentant du personnel et de personnalités extérieures qualifiées.

En complément de ce renouvellement :

- Alexandre Bompard, Président de la Fondation, Président-Directeur Général du groupe Carrefour ;

- Dominique Benneteau-Wood, Directrice Exécutive Communication du groupe Carrefour ;

- Benoit Soury, Directeur Marché Bio du groupe Carrefour ;

- Martine Saint-Cricq, Administratrice représentante du personnel ;

- Jean-Michel Severino, Ancien Directeur Général de l'Agence Française de Développement ;

- Laurent Vallée, Délégué Général de la Fondation, Secrétaire Général du groupe Carrefour ;

- Marie-Astrid Raoult, Directrice de la Fondation.

Le Conseil d'Administration se réunit deux fois par an. Il détermine les axes de l'activité de la Fondation, décide du budget et contrôle son exécution.