Carrefour : Ouverture de La Halle de Clichy, le premier magasin laboratoire

Carrefour expérimente à Paris un nouveau concept de magasin de proximité fondé sur une large offre de produits frais traditionnels, des services digitaux et un espace de restauration.

Dans la famille Carrefour City, je voudrais « La Halle de Clichy ». Carrefour innove en lançant avenue de Clichy, dans le XVIIe arrondissement de Paris, un magasin laboratoire pour mieux accompagner ses clients vers la transition alimentaire. Ce Carrefour City unique fait le pari de réduire de près de moitié l'assortiment des PGC pour offrir sur 371 m² une gamme renforcée de produits traditionnels, une riche palette de services digitaux ainsi qu'un espace de restauration.

La Halle de Clichy se présente ainsi comme la vitrine de la transition alimentaire avec 1 200 références en produits frais dont un quart de 100 % bio et Filière Qualité Carrefour, un îlot de fruits et légumes en vrac, une table d'épicerie ou encore un distributeur de fruits secs en vrac. Les clients ont aussi à disposition une véritable halle de marché avec poissonnerie, boucherie-charcuterie et fromagerie. Les vendeurs sont formés pour délivrer des conseils culinaires et permettre à la clientèle de choisir au mieux parmi tous les produits frais (Filières Qualité Carrefour, Reflets de France, Label Rouge, Bio...).

10 000 références supplémentaires en click & collect

Pour compenser la limitation de l'offre en PGC (4 500 références au lieu de 8 000 pour un Carrefour City classique), la Halle de Clichy est équipée d'un point de retrait Drive piéton et permet d'accéder en ligne à plus de 15 000 références au prix des hypermarchés avec frais de livraison gratuits. En complément, d'autres solutions digitales sont proposées pour faciliter la vie des habitants du quartier comme le retrait colis ou la livraison à domicile. Outre des caisses traditionnelles, des caisses en libre-service ont aussi été installées, pour gagner en confort et en temps.

Dernière nouveauté, le magasin intègre un espace dédié aux repas du quotidien et une salle de restauration de 18 places. Les clients peuvent, à tout moment de la journée, faire une pause gourmande avec sandwiches, salades, quiches, plats chauds ou froids, composés sur place avec des produits FQC et Reflets de France. Le magasin propose enfin un lieu dédié aux solutions repas du quotidien prêtes à consommer, à réchauffer ou à cuisiner qui intègrent notamment les plats « Quitoque ».