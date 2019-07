Carrefour : Ouverture de la première boutique « Carrefour Optique et Audition »

Carrefour a ouvert le 12 juillet sa première boutique test « Carrefour Optique et Audition » en partenariat avec Atol, au sein de l'hypermarché de Venissieux, puis à la rentrée à Villiers-en-Bière.

Des lunettes en 45 minutes !

Grace à ce nouveau concept « Carrefour Optique et Audition » et au savoir-faire de chacune des enseignes, les consommateurs pourront bénéficier d'une offre complète, qualitative et innovante en matière de produits optiques et auditifs. L'association d'un acteur phare de la grande distribution et d'un des leaders du marché de l'optique permet de répondre au mieux aux besoins des consommateurs au quotidien :

1. Le conseil et l'expertise délivrés par des opticiens agréés Atol présents en magasin

2. La variété de l'offre, avec des produits issus de la marque distributeur mais également des marques nationales reconnues sur le marché de l'optique, permettra au client d'avoir un large choix de modèles.

3. La rapidité du service : les lunettes vendues sont prêtes en 45 minutes. Le consommateur pourra ainsi aisément pendant ce temps faire ses achats au sein de l'hypermarché, puis récupérer son produit dans la boutique Carrefour Optique et Audition. Les porteurs de la carte de fidélité Carrefour se verront pour tout achat optique offrir une carte cadeau pour réaliser leurs courses au sein de l'hypermarché.

Une offre accessible à tous

Carrefour poursuit son combat pour l'accessibilité des produits et des services à tous. Fidèle à son ambition de développer un univers omnicanal de référence et donc de simplifier le quotidien des clients, les produits optiques seront aussi visibles sur le site internet optique-audition.carrefour.fr. Le consommateur peut donc choisir librement ses produits, les sélectionner et les retrouver ensuite en magasin. Au-delà de l'accessibilité omnicanale, le consommateur bénéficie des produits d'optique et auditifs aux meilleurs prix.