Carrefour : Phénix, l’innovation récompensée

Pascal Clouzard a remis mercredi 7 novembre, le prix « David avec Goliath » de la plus belle alliance entre une jeune entreprise et un grand groupe. L'an dernier, c'est Carrefour qui avait été primé avec la start-up Phénix pour leur collaboration contre le gaspillage alimentaire. Une quarantaine de projets innovants sont initiés chaque année entre des start-up et les équipes métiers de Carrefour.

L'aventure avait commencé en juillet 2014, à la suite d'une rencontre entre Jean Moreau, le co-fondateur de la jeune start-up Phénix, et Sophie Fourchy, la directrice de la Fondation Carrefour. Trois ans plus tard, Carrefour et Phénix recevaient le prix « David avec Goliath » de la meilleure alliance entre une jeune entreprise et un grand groupe devant 600 décideurs et entrepreneurs réunis à la Maison de la Mutualité. Initié en 2015 dans un magasin pilote, le partenariat avec Phénix vise à réduire le gaspillage alimentaire grâce à la plateforme digitale de gestion des invendus développée par la start-up qui permet de connecter en temps réel l'offre et la demande de surplus.

Carrefour déploie aujourd'hui la solution innovante de Phénix dans cinquante-cinq magasins Carrefour Market et une vingtaine de magasins de proximité. Une alliance gagnant-gagnant pour les deux associés. Ce partenariat représente pour la start-up 20 % de son chiffre d'affaires et a permis de créer quinze emplois. Pour Carrefour, la solution s'intègre dans sa lutte contre le gaspillage alimentaire tout en permettant de réduire les frais liés au traitement des déchets à hauteur de 40 %.

Une centaine de start-up partenaires

La recherche de l'innovation est une priorité pour Carrefour à tous les niveaux de son organisation. Phénix est ainsi l'une de la centaine de start-up qui collaborent aujourd'hui avec le Groupe. Plus d'un millier d'entreprises innovantes ont été identifiées depuis deux ans, notamment par l'intermédiaire du réseau des incubateurs partenaires tels Smart Food Paris et Lafayette Plug and Play. Carrefour investit aussi depuis 2015 dans Partech Growth, un fonds d'investissement destiné aux entreprises tech et digitales à forte croissance.

Résultat, une quarantaine de projets donnent lieu chaque année à une coopération avec une équipe métier de Carrefour. Des projets innovants qui permettent à Carrefour de mener en permanence des tests grandeur nature, notamment en magasin, afin d'enrichir l'expérience client et développer des solutions et des services qui répondent aux nouvelles habitudes de consommation, dans ses multiples formats et dans différents pays. Une façon aussi de mettre au profit des collaborateurs du Groupe l'expertise et l'agilité des meilleures start-up pour afin de valoriser leur savoir-faire et d'aiguiser leur créativité.